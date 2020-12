No município de Cruzeiro do Sul, a Fundação Cultural e de Comunicação Valença (FCCV), vem por meio desta nota, convocar todos os funcionários à comparecer na sede, localizada na Rua Alfredo Teles, nº 1460 no bairro Centro, para tratar de assuntos dos interesses de ambos.

De acordo com a convocação, um dos motivos seria o aviso prévio por conta do fim do convênio. A fundação destaca ainda a importância do empenho de cada funcionário para o sucesso do convênio nº TC 001/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação, bem como o convênio nº TC 002/2019, firmado junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Veja abaixo a convocação: