O secretário municipal de saúde Braz Melo, coordena os trabalhos de mobilização da equipe de saúde itinerante que atuará na UBS – Unidade Básica de Saúde Fluvial e que deve percorrer todas as comunidades do alto e baixo Juruá, além de rios e Igarapés pertencentes ao município de Guajará.

A UBS – Fluvial foi a maior conquista na saúde deste primeiro mandato, fruto de uma emenda parlamentar do senador Eduardo Braga, que somou mais de 2 milhões para aquisição da Unidade.

De acordo com o secretário de saúde, o planejamento está sendo montando e com a subida das águas será possível percorrer toda extensão ribeirinha do município.

“O prefeito Ordean já determinou e nós estamos formando o corpo de funciona que irá trabalhar na equipe itinerante da UBS – Fluvial. Queremos atender 100% de nossas comunidades, levando médicos, enfermeiros, Técnicos e dentistas. Também estaremos levando testes de COVID-19 e medicamentos para ofertar aos pacientes diagnosticados com diferentes problemas”, disse Braz Melo.

Ainda de acordo com o secretário, onde não for possível a UBS entrar será utilizado embarcações menores, para garantir que todas as comunidades possam receber atendimento.