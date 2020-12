O novo prefeito afirmou que é inadmissível a população sofrer tanto com os problemas de abastecimento em Rio Branco e culpa ingerência do DEPASA.

“Eu nunca tinha visto tanta falta D’agua assim, só na última semana faltou eu sofri com esse problema umas três vezes e tem gente reclamando que está ficando 15 dias sem chegar água em determinados bairros. Ontem mesmo eu lá em casa tive que tomar banho com um galão de água mineral, porque não caiu água do DEPASA”, relatou Bocalon.

O prefeito ainda afirmou que pretende reativar o SAERB e solicitar do governo do estado, a devolução da responsabilidade pelo serviço de água e esgoto da capital.

“Eu quero trazer o SAERB de volta, tenho certeza se a gente assumir essa responsabilidade nós vamos melhorar esse sistema. Tem que comprar Bombas reservas, melhorar a distribuição para que as pessoas não passem esse aperreio”, finalizou Bocalon.

Um dia após garantir a vitória nas urnas com quase 63% dos votos, Bocalon amanheceu o dia no calçadão do Terminal Urbano onde agradeceu eleitores e apoiadores pela votação. Em seguida concedeu diversas entrevistas aos meios de comunicações locais, onde falou da expectativa de fazer um bom mandato.

Sobre os nomes que podem figurar no primeiro escalão de sua gestão, Bocalon afirmou que ainda não tem ninguém escolhido e que somente no retorno de uma viagem que fará a Brasília, deve sentar para começar as apontar alguns indicados.