Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionada e fez os primeiros atendimentos no motorista, que foi levado para o pronto-socorro de Rio Branco. Inicialmente ele foi levado para o hospital sem identificação, já que estava sem documentos.

“Estamos aqui no local onde tudo aconteceu, vários motoristas de aplicativo. A informação dos populares aqui é que ele foi reagir a um assalto e acabou sendo atingido por várias facadas. Ele ainda teria saído do carro, caído no chão e o cara continuou desferindo os golpes contra ele. Foi levado para o PS e está na sala de cirurgia”, disse o representante.