O representante da categoria, Rodrigo Vale, informou que o motorista foi identificado como sendo Antônio Marcio Saady da Silva. A vítima passou por cirurgia no pronto-socorro da capital acreana e aguarda vaga para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O crime ocorreu na Travessa da Cegonha, no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. De acordo com o Ciosp, Eleutério foi preso portando uma arma na Rua Toshiba, mesmo bairro onde o crime aconteceu.

Já Araújo, estava em uma casa onde ocorria uma festa, também nas proximidades de onde o crime ocorreu, foi flagrado com uma mochila contendo duas armas, mas fugiu do local ao perceber a presença do polícia, que não conseguiu achar a mochila. Ele foi preso e levado para a delegacia, confessou que estava na bebedeira, mas não que teria cometido o crime.