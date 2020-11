Circulam um vídeo de forma maldosa da prefeita Socorro Neri dançando numa confraternização da Zeladoria no ano passado, esperando talvez que ela fosse ficar ofendida.

Pobres soberbos!

Não a conhecem mesmo!

Ela dançou sim!

Foi numa confraternização no ano passado, que a prefeitura realizou com vários trabalhadores.

Aqueles que dão um duro danado nas ruas de Rio Branco.

E dançou também na festa de Carnaval, no Centro de Idoso:, no bairro Calafate em fevereiro deste ano.

E nesse ambiente, em meio a gente simples, com idosos, com crianças, com trabalhadores de várias áreas , que eu vi a prefeita Socorro Neri mais feliz e descontraída, com um brilho incrível no olhar.

E ela dança se lhe pedem, ouve todos atenta, escuta cada um que se dirige a ela…

Vi isso muitas vezes ao longo desses dois anos em que ela está como prefeita.

E muitas vezes me emocionei, porque sempre pensei que escuta e atenção, são sinônimos de amor e cuidado.

E por isso digo:

Caminhar JUNTO é uma escolha.

Caminhar COM é uma escolha.

Temos um sujeito falastrão, que se acovardou no debate, inventou mentiras e que claramente, não gosta das pessoas.

E temos uma mulher com M maiúsculo, que não tem medo de se aproximar, de estar junto, de caminhar junto…

Mulher que tem a melhor proposta para Rio Branco e nunca foge da luta.

Socorro Neri tenho muito orgulho de você!

Apenas quem gosta de gente cuida de gente!

Você nos representa! ❤️