O Senador Márcio Bittar (MDB) já mostrou que usa o Acre somente quando lhe convêm, prova disso é que o parlamentar têm usado a sua verba de gabinete para colaborar no desenvolvimento econômico de empresas de Brasília.

Mesmo em se tratando de um valor altíssimo, o senador que foi eleito graças ao povo acreano, poderia ter usado essa cota com uma gráfica aqui do estado do Acre, que por sinal oferecem o mesmo serviço, mas preferiu investir em outro estado.

De acordo com as informações de gasto de Bittar, consta que o acreano gastou a importância de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais) referente ao serviço de confecção de material gráfico para apoio do mandato parlamentar. Situação esta que gera duvidas, pois trata-se de um valor alto para ser gasto com algo menos importante.

Estamos em plena era digital, mas ao que tudo indica, o senador Márcio Bittar ainda permanece em tempos remoto, pois gastar quase 33 mil reais com gráfica sendo que os jornais e informativos em papel perderam a atração e a preferência, é no mínimo ultrapassado.