Os servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) receberão neste sábado, 28, o Prêmio Anual de Valorização da Atividade Penitenciária (Pavap) 2019. Com valor individual de R$ 1.800,00, o pagamento representa o cumprimento da promessa do governador Gladson Cameli feita aos servidores, durante reunião com representantes de classe em seu gabinete institucional, no mês de outubro.

Gladson destacou mais uma vez que, mesmo diante das circunstâncias adversas, o governo não tem atrasado salários, diferentemente de outros estados que não têm pago a folha dos servidores. “Firmamos o compromisso com os servidores em uma reunião com os secretários de Planejamento e Gestão, Segurança e com a Casa Civil. Os esforços conjuntos de toda a equipe possibilitam garantir o cumprimento de mais esse compromisso e a devida valorização dos servidores”, ressaltou.

No total, 1.280 servidores receberão o Pavap em suas contas neste sábado, o que representa um investimento no valor de mais de R$2,2 milhões.

O presidente Iapen, Arlenilson Cunha, destacou que há muito tempo os servidores aguardavam o pagamento do Pavap de forma integral: “É um grande avanço, tendo em vista os últimos anos, em que o valor foi parcelado em duas, três e até em quatro vezes. Agradeço ao governador Gladson Cameli, em nome de todos os servidores do Iapen, pelo compromisso de valorizar a atividade penitenciária”.