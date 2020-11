Como parte das ações da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, que tem como tema “Resiliência financeira: como atravessar a crise?”, no Acre será realizada a oficina “É possível ficar de boas com seu dinheiro em meio a essa crise?”. O evento será em formato online no dia 1º de dezembro. E as inscrições podem ser feitas pelo link rb.gy/zvqaew .

Roseneide Sena, administradora e servidora pública, será a palestrante do evento e conta que se especializou no tema para ajudar pessoas que estão passando por endividamento: “Nada melhor do que a educação pra nos fazer abrir os olhos em relação ao trato do nosso dinheiro e refletir sobre o que nos leva a chegar ao endividamento. Como tenho experiência nisso, posso propor estratégias para sair da crise”, explica.

De acordo com Glauber Abecassis, chefe do Departamento de Capacitação do Servidor Público da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a oficina terá duração de duas horas e haverá certificado de participação: “Entendo que a capacitação é um dos principais elos para a gestão pública de forma geral fazer funcionar a máquina do estado, em que a transmissão e o repasse do conhecimento é algo vital”, observa.

Com a Covid-19, muitas pessoas tiveram suas vidas afetadas não só pela doença, mas também financeiramente, por isso, curso é direcionado aos servidores públicos e a plataforma possui apenas 100 vagas disponíveis. Neste momento de crise, o planejamento das finanças familiares deve ser um assunto que alcance do servidor, pois estando bem informado poderá tomar as melhores decisões financeiras.