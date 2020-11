Durante uma entrevista ao jornalista Roberto Braña na noite desta quinta-feira (26), o deputado federal Léo de Brito (PT) afirmou que o governo Gladson não disse a que veio e completou 2 anos sem uma marca e que Jorge Viana será candidato em 2022.

O Petista disse que além das confusões entre aliados, o governo sequer conseguiu imprimir uma marca, não faz licitações levando o governo no improviso e cheio de escândalos em diversas áreas.

Por acreditar que em meio a divisão dos aliados de Gladson Cameli (PP), Léo afirma que Jorge Viana que foi o melhor governador que o Acre já teve pode ser o nome da disputa em 2022.

“Esse governo não disse a que veio, as obras não são licitadas, as brigas entre o grupo do governador, do vice e do Petecão são constantes. Eles não tem um projeto, quem disse isso foi o próprio governador em uma reunião de bancada. Jorge Viana foi o melhor governador que o Acre já teve e temos um entendimento claro de que ele pode sim ser a peça de nossa retomada”, disse Léo.

O deputado falou sobre o fiasco do PT nas últimas eleições e disse que era hora da FPA sair do poder, pois é da democracia o povo apostar em alternativas de comando dos espaços políticos.

“Nós temos muito que agradecer ao povo do Acre, o eleitor tem todo direito fazer suas escolhas, mas depois eles fazem o julgamento das mesmas. O PT fez muito e isso nos dar a credibilidade para postular novas vitórias”, afirmou o parlamentar.