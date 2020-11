Não é segredo para ninguém que o senador Sérgio Petecão tem um pé frio para a administração pública, prova disso foi o seu apoio à prefeita Marilete Vitorino, no qual Petecão apoiou e resultou em uma das piores administração do estado do Acre.

Mas desta vez Petecão decidiu apoiar o candidato à prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, onde sua esposa, Marfisa Galvão, representando o PSD, é candidata à vice-prefeita na chapa do PP pela coligação “É um jeito novo para um tempo novo”.

O que deixa dúvidas é. Será que com o apoio de Petecão, Rio Branco poderá ter uma gestão desastrosa como a de Tarauacá? Até porque deve ser levado em consideração que Tião Bocalom já mostrou, que, em termo de produzir para empregar ele é um fracasso.

Muitos vão dizer que se eleito quem vai administrar a prefeitura de Rio Branco é Bocalom, mas o fato é que Petecão andará lado à lado com as tomadas de decisões.