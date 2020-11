Em entrevista na manhã desta quinta-feira, 26, na TV5, a prefeita Socorro Neri, candidata à reeleição da capital acreana, disse ver com muita preocupação as afirmações feitas por seu adversário neste segundo turno de que crianças não muito afetadas pela covid-19 e que toda a população tem que pegar doença.

“Eu vi a entrevista que candidato deu aqui ontem defendo a chamada imunidade de rebanho, que é aquela que todo mundo é contaminado de uma só vez pela doença. Eu sei que há pessoas que têm sintomas leves da covid, o que me parece que foi o caso do candidato, mas há muitas pessoas que morreram, é uma situação muito sofrida pra muita gente que teve um ente querido morto pelo coronavírus ou que teve os sintomas mais graves. Gente que teve que ser internada, ficar entubada ou muito tempo no leito de uma UTI, portanto não algo que se deve brincar. Eu vejo essas declarações com muita preocupação e imagino a angústia que muitas famílias ficaram com essa declaração”.