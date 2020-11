Na manhã desta quinta-feira, 26, o Prefeito eleito Zequinha Lima realizou uma visita ao Centro de Convivência do Idosos de Cruzeiro do Sul, foi recebido pelos funcionários com um café da manhã.

Durante a visita, o prefeito eleito destacou a importância de valorizar os funcionários, que cuidam das pessoas da melhor idade. Mesmo com as atividades suspensas em razão do Covid-19, os funcionários continuaram dando assistência aos idosos.

“Amanheci o dia muito feliz hoje, com esse lindo gesto dos servidores que cuidam das pessoas da melhor idade. As políticas públicas voltadas apara os idosos serão especiais. É exatamente nessas pessoas que carregam uma longa experiência que busco a sabedoria para fazer uma gestão mais humanizada. Fico muito feliz em visitar um espaço que leva alegria e saúde para as pessoas que já deram sua contribuição para sociedade”, destacou o prefeito eleito.