Para ampliar parcerias, Prefeito eleito Zequinha Lima visita Prefeito reeleito de Guajará Ordean Silva

O Prefeito eleito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima (PP) visitou na manhã desta quinta-feira, 26, o Prefeito reeleito do Guajará (AM) Ordean Silva (PP), com objetivo de ampliar as parcerias entre os municípios vizinhos na área de saúde, recuperação de ramais e no fomento da economia.