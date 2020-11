“Prefeita, eu estive visitando as unidades de saúde e é com muito orgulho que eu defendo o seu nome porque eu acredito no trabalho da Socorro Neri. Acredito nas suas propostas e mais do que isso: agradeço pelas melhorias que a senhora fez pela minha categoria”, disse a presidente do Sindicato de Saúde Endemias do Acre, Márcia Jucá.

Ao lado de agentes comunitários de endemias e profissionais de saúde das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Referência de Atendimento Prioritário (Uraps), ela participou nesta quarta-feira, 25, de um encontro em apoio à reeleição da prefeita Socorro Neri.

“Eu sou enfermeira de carreira da Prefeitura de Rio Branco e tenho tido a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho da gestão da professora Socorro. Foi quando ela assumiu que nós conseguimos muitos resultados na Saúde do nosso município porque ela foi guerreira, ela confiou no nosso trabalho. O outro candidato deu uma entrevista hoje e massacrou e descaracterizou o trabalho dos agentes de saúde, nós não podemos deixar que uma pessoa como essa governe nossa cidade”, afirmou a enfermeira Rafaela Brito.

Emocionada pelas manifestações em seu apoio, Socorro Neri falou que mais importante do que a própria guerra é saber quem são as pessoas que estão ao seu lado durante a batalha e que se sentia abraçada e feliz por fazer essa caminhada junto de quem ela admira e respeita.

“Nós não podemos permitir que a nossa Prefeitura, depois de um trabalho tão intenso para ficar com as contas equilibradas, para ter os serviços funcionando, caia nas mãos de quem só quer a Prefeitura como palanque e financiadora de campanha para o governo do Estado em 2022. Eu tenho defendido o trabalho desempenhado por vocês lá na ponta, no atendimento de quem mais precisa, porque eu acredito no que vocês fazem e sei da dedicação dos servidores públicos. O que eu tenho visto nos últimos dias é que a população está acordando, questionando tantas mentiras feitas para me desconstruir e mudando de lado. Nos ajudem a virar esse jogo, é possível e cada voto é importante para termos uma vitória no próximo domingo”, afirmou Socorro Neri.