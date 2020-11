O Prefeito eleito Zequinha Lima visitou na manhã desta quarta-feira, 25, os mercados de Cruzeiro do Sul. No local, ele conversou com os vendedores e agradeceu o apoio recebido na eleição. Zequinha se comprometeu a continuar dando o apoio necessário para o desenvolvimento dos trabalhos.

“Comecei o dia hoje realizando uma visita muito agradável aos amigos que trabalham nos mercados, onde aproveitei para tomar um café da manhã e ter uma boa conversa com eles. São pessoas batalhadoras, por quem lutaremos por boas condições de trabalho”, falou Zequinha.