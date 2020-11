Na manhã desta quarta-feira, 25, (Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher), a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, a primeira Dama Ana Paula Cameli e mais mulheres do movimento de Rio Branco fizeram uma visita técnica no Centro de Referência para as mulheres em situação de violência, mais conhecido como a Casa Rosa Mulher.

O Centro, vem passando por uma revitalização estrutural feira pela atual gestão.

A Casa Rosa Mulher, já existe há quase 30 anos, prestando atendimentos jurídicos, assistências, psicológicos, além de cursos profissionalizantes, tudo de forma gratuita e com atendimento de profissionais qualificados. “Pra nós é um marco histórico de luta e apoio às mulheres da nossa cidade. Com salas ampliadas e acessibilidade teremos a possibilidade de atender muito mais mulheres que procuram os nossos serviços” informou a chefe do departamento de política para as mulheres Lidianne Cabral.

“Os números são altos e nós estamos nesse desafio para tentar diminuir esse número tão alarmante. A Casa Rosa é um passo muito importante e estamos felizes com a parceria do governo do Estado com a prefeita Socorro Neri. Com firmeza e parceria iremos diminuir esse número de violência contra a mulher”. A primeira dama lembrou ainda que as mulheres não podem se intimidar: “denunciem e saiam desse ciclo violento e conte conosco, Prefeitura e o Estado do Acre”.