Mesmo ainda sendo dia 25 do mês, o prefeito de Guajará Ordean Silva (PP) encaminhou para o banco a folha de pagamento dos trabalhadores da prefeitura municipal. Por conta da Pandemia e para evitar aglomerações na agência bancária, a prefeitura pagará de forma escalonada, tendo início nesta quinta-feira (26) e se estendendo até a semana que vem.

Ordean tem feito questão priorizar a folha de pagamento em dia, evitando assim transtorno dos servidores e não permitindo a realidade do passado.

“Assumimos a prefeitura em janeiro de 2017 e a situação era de fazer pena, pois além de salários atrasados as pessoas sequer sabiam que dia receberiam seus vencimentos. Teve ano aqui em Guajará que a prefeitura pagou 13º de trabalhadores com sacolão, jamais eu admitiria uma coisa dessa em minha gestão. Pagamos rigorosamente certo e até já adiantamos o 13º no meio do ano, assim quero fazer pelo tempo que estiver no comando da gestão, disse Ordean.

Ordean Silva e seu vice Adaildo Melo, foram reeleitos para mais um mandato de 4 anos frente a gestão da prefeitura de Guajará.