Nascido na cidade de São Paulo, mas tendo vivido a maior parte de sua vida no bairro 15, em Rio Branco, o estudante do quinto ano de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Artur Borrasca, foi um dos destaques do Concurso de Design do Memorial Comunitário da Covid-19.

Para participar do concurso de abrangência mundial promovido pela Design Class (instituição de design internacional que promove aulas e cursos com profissionais de design e arquitetura renomados), o desafio era criar um memorial que homenageasse as incontáveis vidas perdidas em decorrência da pandemia de Covid-19 em todo o mundo. Pensando nisso, Artur e suas colegas Amanda Carone, Anna Saccomandi, Gabriela Gloder, Isadora Rabello, Vitória Marietto e Thais Tanaka desenvolveram o Memorial Among Us ou, em português, “Memorial Entre Nós”.

Ao todo, o concurso contou com 139 projetos inscritos e o Memorial Among Us ficou entre os três primeiros colocados na categoria Designers Choice Top Designs, que levava em consideração critérios técnicos do corpo de jurados.

Para Artur, que é filho do médico e vereador rio-branquense Jakson Ramos, a menção feita pelo corpo de jurados é muito importante. “Foi o primeiro concurso de arquitetura que participamos, então assim que o resultado saiu ficamos meio incrédulos e conferindo várias vezes pra ver se realmente nosso projeto tinha sido selecionado. Quando a ficha caiu, ficamos muito felizes e comemoramos termos sido escolhidos entre os melhores dentre os inúmeros candidatos do mundo todo”, declarou.

O Memorial Among Us foi proposto com a intenção de ser instalado em diferentes locais e contextos afetados pela pandemia, afim de alcançar o maior número de pessoas. Trata-se de uma instalação interativa projetada com mobiliário urbano que proporciona uma pausa no cotidiano das cidades para reflexão das vidas que foram perdidas durante a pandemia da COVID-19. A partir dessa premissa, os elementos que compõem a instalação buscam estimular esse processo.