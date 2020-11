A equipe do Site 3 de Julho Notícias, foi até o bairro da Várzea na periferia de Cruzeiro do Sul, para falar com o jovem parlamentar de 28 anos, que apesar de muito jovem, foi um dos destaques da atual legislatura e teve o reconhecimento da população que o reconduziu para mais um mandato.

A nossa equipe, Leandro falou dos desafios e disse que continuará empenhado em lutar pelas transformações social, econômica e cultural da cidade, com foco para aqueles que mais necessitam de uma voz no parlamento.

“Eu apesar de jovem, me empenhei bastante nesse primeiro mandato, fui campeão de indicações, foram mais de 2 mil. Nosso trabalho foi árduo e prazeroso, prova disso é nossa reeleição”, disse.

Leandro disse que vai procurar buscar junto ao prefeito eleito Zequinha Lima, alternativas que possam proporcionar dias melhores para a juventude, que anseia por uma oportunidade.

“Eu fico muito feliz que o Zequinha Lima e o vice Henrique Afonso tenham saído desse processo vencedores, pois estávamos juntos e isso vai me ajudar a estar mais próximos deles e mostrando as principais necessidades de nossa gente, foi assim que fiz no meu primeiro mandato”, afirmou o vereador.

Leandro reuniu cerca de 30 apoiadores de linha de frente da sua campanha, onde debateu possibilidades e se colocou à disposição para trabalhar em sintonias com ambos.

Assista a entrevista completa