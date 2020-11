O primeiro da lista é Naudo Ribeiro, do PDT será o novo prefeito de Jordão. Ele sacou R$ 1.800 do auxílio emergencial e informou bens na ordem de R$ 380 mil.

Entre os vereadores eleitos estão: José Manoel dos Santos, o Zé Prego, do PSDB de Tarauacá que sacou R$ 600,00. Como candidato apresentou patrimônio na ordem de um R$ 1,5 milhão; Outro foi Cleuson de Oliveira, do PP de Acrelândia, que fez dois saques que somados chegaram a R$ 1.200,00. Cleuson, apresentou bens com valores com acima de R$ 500 mil.

Ainda o candidato do MDB de Cruzeiro do Sul, Altemar Virgínio da Silva, o Altemar Santa Rosa, que sacou R$ 600,00. Os bens de Altemar, segundo ele mesmo informou ao TRE chegam a R$ 430 mil.

A quarta vereadora eleita que sacou, foi Seliene Conceição Nascimento Lima, de Epitaciolândia, do Podemos. A CGU não informou quanto foi sacado, o patrimônio da vereadora eleita é de R$ 350 mil.

Na lista entra também uma candidata a vice prefeita que não se elegeu. Miriam Ribeiro da Silva era candidata em Assis Brasil pelo PCdoB e sacou do auxílio R$ 3.600,00. Ela informou patrimônio de R$ 385 mil.

Por A Tribuna