O Prefeito eleito Zequinha Lima esteve na manhã desta terça-feira, 24, visitou os catraieiros, pampeiros e caminhoneiros, em gesto de agradecimento pelo apoio recebido na eleição.

Nonato Coelho, presidente da associação dos catraeiros, contou que esta é a primeira vez que presencia um político retornar após a eleição para agradecer a população pelos votos.

“Quando recebemos um prefeito que foi eleito, vindo aqui agradecer, vemos que ele é gente da gente. Essa é a primeira vez que um político volta aqui após ter ganhado para agradecer pelos votos. Ele está de parabéns”, destacou o catraieiro Nonato Coelho.

O Prefeito eleito Zequinha Lima enfatizou a importância de agradecer a população, e disse que vai trabalhar em prol de todos.

“Estamos visitando vários locais desde a semana passada, passando para agradecer as pessoas que confiaram seu voto na gente. Podem ter certeza que nosso compromisso, meu e do Henrique, é com toda nossa população, da zona urbana e rural. Hoje vim aqui nos nossos amigos catraieiros, pampeiros e caminhoneiros, uma classe que merece nossa atenção”, disse.