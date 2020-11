A Mesa Diretora da Aleac têm trabalhado incansavelmente para manter a Casa com as contas em dia, temos inclusive adotado medidas de contenção de gastos desde que assumimos o compromisso na presidência.

Somente neste ano já conseguimos reduzir valores de impostos e contratos, chegando a uma economia de R$ 2.133.267,72. Também mantemos uma parceria com Ministério Publico e Tribunal de Contas do Estado, para assim não errarmos em quaisquer decisões e medidas que porventura tenhamos que adotar.

Dentre as ações tomadas neste ano, antecipamos o pagamento do 13° salário dos parlamentares, servidores ativos da Casa, dos comissionados, pensionistas e férias de todos comissionados que foram pagas.

Efetuamos um contrato emergencial com uma nova companhia que já está empenhada em fazer a migração de dados à agência bancária. Dando assim mais segurança e transparência na administração do dinheiro público.

Quero inicialmente agradecer ao relator do Projeto de Resolução que sustou as medidas cautelares, baseado nas leis e no regimento do poder legislativo, deputado Pedro Longo, assim como também aos demais parlamentares que votaram e aprovaram a medida, o que assegura o nosso retorno aos trabalhos no poder legislativo. Diz Nicolau Junior