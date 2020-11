A prefeita Socorro Neri recebeu o apoio de líderes religiosos de diversas denominações. O anúncio ocorreu na noite de segunda-feira (23).

Os líderes religiosos entendem que a prefeita Socorro Neri representa o melhor projeto para Rio Branco. Com mais desenvolvimento, uma gestão compromissada com o povo, mais esperança para os jovens e um governo comprometido com a seriedade.

Além disso, a reeleição de Socorro representa a continuidade de uma gestão eficiente e transparente.