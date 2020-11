Honrando compromisso de valorizar os servidores públicos, o governador Gladson Cameli anunciou nesta terça-feira, 24, a regulamentação do pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade de Trânsito (Pavat) para os servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

O Prêmio referente ao ano de 2018 não foi pago em razão da falta de regulamentação por parte da gestão anterior, exigida pelo próprio Plano de Cargos Carreiras e Remunerações (PCCR) da categoria.

O Pavat de 2019 deveria ter sido pago em maio deste ano, mas em razão da pandemia foi necessário postergar o prazo. A previsão é que o valor seja pago nos primeiros dias de dezembro, em folha complementar.

“Trago essa boa notícia para os funcionários efetivos do Detran, que estão há quase dois anos lutando. Mesmo em tempo de crises econômicas, não deixamos de valorizar os servidores”, anunciou o governador Gladson Cameli.

Para o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran/AC (Sindetran), Isacc de Moura, a autorização e regulamentação do pagamento do prêmio de valorização é uma conquista para a categoria. “Estamos felizes em sermos agraciados com esse pagamento agora no final do ano. Mesmo com a pandemia e a impossibilidade de conceder aumento aos servidores públicos, o governador e o conselho diretor se esforçou para nos conceder o benefício”, ressaltou Isacc.