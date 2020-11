Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) revelou os planos de gastos dos rio-branquenses para a Black Friday, que ocorre na sexta-feira (27). Segundo o estudo, 36% dos entrevistados pretendem gastar mais de R$ 800 em compras durante as promoções.