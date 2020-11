O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) inaugurou na última sexta-feira, 20, a sede da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos e do Núcleo de Atendimento à Família no município de Tarauacá. O espaço possibilitará o auxílio à Justiça Criminal, através da fiscalização de presos monitorados, e a disponibilidade de serviço social aos familiares.

As novas instalações possibilitarão melhores condições de trabalho para os policiais penais e para a equipe técnica, além receber de forma mais adequada os reeducandos monitorados e as famílias que buscam atendimento.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, agradeceu a equipe por todo o empenho para que o espaço fosse organizado de acordo com as necessidades do órgão. “Somos gratos a todos que estiveram envolvidos, policiais penais, servidores técnicos e administrativos pelos esforços que fizeram para a concretização desse projeto”, disse.

A solenidade de inauguração contou com a presença de representantes da Justiça Criminal, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil.