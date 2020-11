Eu gosto de quem tem coragem de proclamar com clareza a incapacidade de multiplicar os peixes. Isso afinal é tarefa divina, né não?

Dizer o que pode ser feito, com verdade, é sempre o melhor acredito.

Arrogância e soberba disfarçadas de humildade, encapsuladas em frases que tem o objetivo único de capitalizar para si algum tipo de vantagem, me dão náuseas.

O futuro que nos aguarda depende das escolhas que faremos agora.

E qual é o futuro que eu desejo para mim e para a minha cidade?

Eu escolho a inclusão, o trabalho sério, o SERVIR e não o SE servir!

A cidade é para todos.

E tudo que ela oferece tem de ser acessível a todos. Deve ser!

E quando o bem é coletivo, ele inclui.

Eu diria que o bem coletivo é democrático é maior.

E é isso que a prefeita Socorro Neri praticou nesses dois anos em que está a frente da prefeitura.

Foi radical nessa escolha o que exigiu um espírito elevado e muita força para enfrentar as adversidades.

E ela é tão maior do que aquilo que foi mostrado pela mídia.

Como gestora, vem fazendo um trabalho inquestionável até por seus adversários, mesmo que eles não admitam isso publicamente, em todos os setores, em todas as áreas.

E só pra citar alguns e não me estender tanto, cito a Educação, com números que impressionam e são reconhecidos nas avaliações nacionais.

Na Saúde, com atuação exemplar no combate ao COVID, com a implantação da teleconsulta e com a ampliação da cobertura das URAPs, que garantiram que não chegássemos ao colapso da saúde como aconteceu em tantas cidades.

Na administração com uma reforma corajosa que organizou a máquina pública e garantiu a saúde financeira da prefeitura.

O cuidado com a cidade ficou mais efetivo e eficiente com a instalação da zeladoria; no transporte, destaca-se a organização das vias estruturantes e a implantação de novos ônibus, medidas que foram, em parte, prejudicadas pela pandemia.

Isso sem falar nos investimentos e pavimentação em ramais, inúmeros bairros de Rio Branco e na iluminação pública com luz de led para toda a cidade de Rio Branco, que será efetivada até o final de dezembro.

Poderia aqui passar horas escrevendo sobre realizações: shopping popular, incentivos ao esporte, cultura…

Mas o que se impõe na gestão da prefeita Socorro Neri, principalmente, é a seriedade.

Corajosamente ela demonstrou que não se pode deixar a prefeitura ser contaminada por exigências políticas e partidárias, mesmo tendo pago alto preço político por isso.

Ela tem administrado Rio Branco com todo cuidado e responsabilidade com o dinheiro público, e por isso faz uma gestão livre de escândalos e problemas.

É preciso que a gente reflita seriamente sobre as consequências do nosso voto.

Vejo um candidato que parece se gabar por ter perdido seis eleições. Como se isso fosse currículo.

Todas elas com o mesmo surrado slogan que nunca encontrou apoio. Mas ele se acha de alguma forma ungido e quer passar a noção de que é muito mais um profeta prometido do que um mero candidato derrotado tantas vezes.

Está preso, com a cabeça e a memória, no século passado, quando se elegeu na pequena Acrelândia, que mal lembra seu nome hoje, depois de tantos anos.

Não dá pra voltar as casas desse jogo. Ainda mais com os parceiros que esse senhor se aliou agora…

Isso sem falar das mentiras, fake news e calúnias de quem não admite uma mulher preparada na disputa.

Comportamento esse que é ofensivo não somente a ela, mas a todas nós mulheres.

Socorro Neri merece dar continuidade a seu trabalho por mais quatro anos, sob pena de a esfera privada continuar a invadir a esfera pública.

E assim deixar que a fome particular continue a devorar o cardápio que pertence ao povo.

Do contrário , “feliz” ano velho e de retrocesso, Rio Branco.