A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), avança com os serviços de limpeza pública nos bairros Santa Quitéria, Chico Mendes, Taquari, Joao Paulo, Cabreúva, Bom Sucesso Canaã, Vila Maria, Conjunto Esperança III e realiza manutenção nas vias estruturantes. No bairro Cidade do Povo, o trabalho ocorre na Rua Edmundo Pinto, também na rodovia Ac-40 e na Rua Rio Branco.

Paralelo a isso, nesta terça-feira, 23, a Zeladoria executa a desobstrução de córrego no Conjunto Esperança e, segundo o secretário Kellyton Carvalho, a SMZC, já concluiu a limpeza de córrego na Vila Betel. De forma simultânea os trabalhos ocorrem nos parques Tucumã, Igarapé Fundo, Maternidade e nas praças.

De acordo com Kellyton Carvalho, o setor de resíduos sólidos colabora significativamente com o município neste momento de epidemia da covid-19, bem como de prevenir outras doenças.

“Além de manter centenas de empregos, a continuidade da prestação de serviço mostra-se fundamental para a saúde pública. Trata-se de prevenção, de evitar que os problemas que a população vive se agravem ainda mais. Hoje, a Prefeitura com a limpeza emergencial, corretiva e preventiva atingiu a meta de 60 mil toneladas de entulhos, retirados das ruas da capital em 2020”, disse Kellyton.

A Zeladoria mantém equipes trabalhando na praça do Carandá (Sobral) e no bairro 15, Segundo Distrito. Análogo a isso, todas atividades de iluminação pública como manutenção da rede convencional, também está avançando com luminárias de Led nos parques da cidade.