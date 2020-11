Na ação contínua de dialogar com os segmentos sociais o prefeito Clodoaldo Rodrigues recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira, 19, alguns representantes do setor empresarial e das academias para juntos discutirem possíveis medidas de restrição após o anúncio da regressão da fase da regional do Juruá pelo aumento dos números de casos de covid-19 na região.

Na reunião, onde estava a coordenadora da Federação das Indústrias do Estado do Acre, Janaína Terças, e o educador físico Alexson Cândido expuseram ao prefeito Clodoaldo as necessidades de se manter o comercio e as academias abertas e prestando atendimento à sociedade cruzeirense.

As mudanças de contenção e restrições foram determinadas pelo Comitê Pacto Acre sem Covid-19 que alterou a fase do Juruá da fase amarela para a fase laranja o que implica no fechamento de templos religiosos, restaurantes, bares, parques e restrições em diversos segmentos do comércio.

A representante da Federação das Indústrias do Estado do Acre em Cruzeiro do Sul expôs ao prefeito a necessidade de manter o comércio aberto, principalmente durante esse período natalino e de aquecimento da economia.

“Tomamos todas as medidas sanitárias necessárias para protegermos nossos funcionários e clientes, tivemos a preocupação de abastecermos o comércio no período natalino e se realmente tivermos que fechar as portas veremos um grande número de pais e mães de famílias desempregados. ”, disse Janaína.

O prefeito Clodoaldo ouviu atentamente cada segmento e posicionou-se favorável a manutenção das igrejas e do comérvio abertos durante o período da pandemia.

“Naquilo que depender de mim, manteremos as igrejas abertas e todo o comércio funcionando. Sabemos da preocupação por conta da Covid-19 mais precisamos pensar no bem estar das pessoas, precisamos pensar na economia. Então só vou emitir decretos de fechamento se eu for obrigado.”, concluiu o prefeito.