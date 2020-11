A prefeita Socorro Neri começou a última semana do segundo turno das eleições 2020 cedinho nesta segunda-feira, 23, com uma caminhada na Rua Epaminondas Jácome e região central de Rio Branco.

Criar o programa RB Empreende, envolvendo orientações técnicas, qualificação profissional, intermediação de mão de obra e empreendedorismo, inclusão produtiva, inovação e diversificação de produtos e mercados, incluindo startups, micro e pequenos empresários. Implantação do Programa de Compras Governamentais, Instalação de Centros de Atendimento ao Turista (CAT) e a criação do Programa de Inclusão Socioprodutiva fazem parte das ações contempladas pelo plano de governo para o desenvolvimento econômico de Rio Branco.

“Nós temos propostas concretas para todas as áreas que envolvem a gestão municipal e esse trabalho vai ganhar muita força a partir da próxima gestão, quando vamos executar o nosso próprio projeto para a administração de Rio Branco e com o apoio fundamental do governador Gladson Cameli. Garantir que as pessoas tenham emprego, renda e consequentemente comida na mesa estão entre as prioridades desse trabalho, principalmente agora, com a retomada firme que teremos pela frente por causa da pandemia. As pessoas estão enfrentando muitas dificuldades e nós estamos atentos a cada situação”, afirmou a prefeita.