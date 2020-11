O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) comemorou nesta segunda-feira (23), durante reunião com a Executiva Estadual do PDT, que ocorreu na sede do partido em Rio Branco, o crescimento do PDT nas Eleições 2020 no Acre, que ganhou a disputa para as prefeituras de Tarauacá, Jordão e Bujari.

A atuação do deputado Jesus Sérgio no interior do Acre foi essencial para o crescimento do partido no Estado. O PDT conseguiu eleger Maria Lucinéia para a Prefeitura de Tarauacá; Naudo Ribeiro, para a Prefeitura do Jordão e Padeiro, para a prefeitura de Bujari.

Ainda durante o encontro, o presidente do PDT-AC, Luis Tchê, fez questão de destacar a virada da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), no segundo turno, uma vez que o PDT conseguiu eleger três vereadores na capital, incluindo Michelle Melo, a vereadora mais votada do pleito eleitoral de 2020, na capital acreana.

O PDT indicou o companheiro de chapa de Socorro Neri, Eduardo Ribeiro, e para o segundo turno convocou todas as lideranças do partido no Acre, para colaborar com a reeleição da prefeita Socorro Neri.

“Estamos muito felizes com o resultado do PDT nas Eleições 2020, foi uma luta árdua, mas conseguimos superar os obstáculos e ao final saímos vitoriosos. Quero agradecer a militância do PDT que trabalhou incansavelmente para o crescimento do nosso partido no interior do Acre. E agora a nossa missão é reeleger Socorro Neri prefeita de Rio Branco. Vamos à luta” , afirmou Jesus Sérgio.