Assessoria – O governo do Acre, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) lançou nesta segunda-feira, 23, no Palácio Rio Branco, a campanha “Faça uma Criança Sorrir no Natal”.

A campanha tem o objetivo de arrecadar brinquedos, kits escolares, roupas e calçados, que serão doados como presentes às crianças em situação de vulnerabilidade social. Todas as secretarias, autarquias e órgãos vinculados ao Estado terão pontos de coletas para a arrecadação.

O governador Gladson Cameli ressaltou a importância da união e da sensibilização de todos para que a campanha seja um sucesso. “Precisamos da união de todos, estamos falando de mais uma criança e de mais uma família. Os itens irão beneficiar as pessoas que mais precisam. Quero a participação e mobilização de toda a equipe governamental, de uma ponta a outra do estado para que a gente faça um natal feliz para as nossas crianças. Unidos venceremos os desafios”.

A campanha foi lançada com uma Carta Cantada, realizada pelos artistas da Fundação Elias Mansur, que visitaram as dependências do Palácio Rio Branco, levando canções natalinas aos servidores.

Durante a semana, as secretarias e autarquias do Estado serão visitadas pelos artistas, que irão cantar e convidar os servidores a aderirem a campanha e realizar as doações.

“Natal é fé, esperança e realização, nesse sentido estamos lançando essa campanha, uma iniciativa do meu gabinete e da SEASDHM. Gostaria de pedir a todos os servidores e sociedade civil que se juntem conosco nessa ação, doando brinquedos, roupas, calçados, kits escolares. O que tocar no coração de cada um para doar, será bem-vindo”, destacou a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.

A arrecadação iniciou nesta segunda-feira, 23 e se estende até dia 18 de dezembro. “Convido a todos que participem dessa campanha linda, para que possamos proporcionar um sorriso às nossas crianças”, finalizou a secretária da SEASDHM, Ana Paula Lima.