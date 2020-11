“Mais cedo, durante a contagem das presas, as policiais penais de plantão não registraram nenhuma alteração. Já no momento da verificação de estrutura, as profissionais encontraram a detenta Jamilly Ferreira Barbosa sem vida, com um corte no pescoço. Ao questionar às demais presas da cela, estas informaram que o corte havia sido feito com lâminas de aparelhos de barbear”, informou a nota do Iapen.

O Iapen disse que aguarda a divulgação do laudo da perícia técnica que informará as reais circunstâncias da ocorrência. “Além disso, o Instituto tomará medidas administrativas internas para apuração do ocorrido”.