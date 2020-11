O Aquiri Shopping, no calçadão da Benjamin Constant, Centro, espaço definitivo para comerciantes da região do camelódromo será entregue na primeira semana de dezembro.

Nesta quinta-feira, 19, a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (SAFRA) reuniu mais um grupo de 100 lojistas para tratar dos próximos passos. Montagem das lojas, mudança e inauguração do Shopping.

“O Natal será diferente. Na primeira semana de dezembro vamos entregar o Shopping. E a população vai poder visitar o espaço, fazer compras, e assim, aquecer a economia. Nossos lojistas que estão aqui hoje são eles que movimentam e ajudam na geração de emprego na cidade de Rio Branco”, destacou Aberson Carvalho.

Muito aguardado, especialmente pelos comerciantes que trabalham no entorno do Colégio Acreano, o Shopping foi dividido em três pavimentos com boxes climatizados e de tamanhos variados. Além da área comercial, o espaço disponibilizará também praça de alimentação, banheiros, elevadores, salas administrativas, internet e fraldário.

“A expectativa é a mais positiva possível, porque, isso é a realização de um sonho de muitos anos. A nossa luta vem de muito tempo, então, eu acredito que chegou a hora. Nós já estamos prontos, obrigado Deus e a prefeita Socorro Neri”, ponderou Narraiane Duarte, lojista do Aquiri Shopping.

“Vir para o Shopping é maravilhoso, a expectativa de mudança de vida, de tudo, porque passar muitos anos no sol e na chuva no calçadão e agora sair da beira de rua para vir para dentro da loja é uma coisa maravilhosa, muito bom”, pondera Michael Rodrigues.