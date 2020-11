O Prefeito eleito Zequinha Lima realizou nas primeiras horas da manhã deste domingo, 22, uma visita a moradores do Badejo , zona rural de Cruzeiro do Sul, onde tomou café junto com os Seu Raimundo e Dona Sandra.

“Que alegria ser recebido com tanto carinho por nosso povo, além da boa prosa e um delicioso café, pude ouvir e compartilhar um pouco dos projetos que temos pra nossa querida gente da zona rural, com fé em Deus vamos construir um novo tempo, baseado sempre na experiência daqueles que sabem as dificuldades e os desafios enfrentados em regiões que o poder público quase não chega”, destacou.

O Prefeito eleito destacou durante a visita que a atenção da gestão será sempre voltada aos que mais precisam.

“Para enfrentar os desafios, temos que conhece-los de perto. Um domingo abençoado a todos nós”, finalizou o prefeito eleito.