Uma menina de nove anos causou comoção após escrever uma carta para o Papai Noel pedindo leite para o irmão menor, de quatro anos, e pão para ela e o restante da família tomarem café. A cartinha foi escrita por Emanuelle Cardoso, que mora em Anapólis, no interior de Goiás (GO). As crianças moram com a mãe, Sarah Pires, que está desempregada. Além do irmão de mais novo, Emanuelle tem outro irmão de 10 anos.

A carta traz a seguinte mensagem: “Oi, Papai Noel, queria muito ganhar uma caixa de leite para o meu irmãozinho e um toddy para colocar na mamadeira dele. Queria muito ganhar muito pão pra gente tomar café, porque tem dia que a gente não toma café porque não tem nada. Tenho 9 anos, queria muito um brinquedo. Jesus abençoe vocês.”

Em entrevista, Sarah disse que a criança escreveu a carta porque tem consciência da situação de vulnerabilidade pela qual a família passa. A mãe também revelou que passou a ser julgada pelo pedido da filha.

“Algumas pessoas começaram a me julgar, dizendo que o Conselho Tutelar vai vir aqui e levar meus filhos. Emanuelle chorou muito quando ouviu isso, fiquei muito triste”, declarou.

Sarah disse que viu uma reportagem na TV falando da campanha do Papai Noel dos Correios e perguntou se poderia fazer uma cartinha também.

“Ela fez e os irmãos também fizeram. Depois eu tirei a foto, passei para um amigo e foi essa repercussão toda. Recebemos muita doação, leite, toddy, pão, que ela pediu na carta. Recebi muita coisa mesmo, Deus abençoe todo mundo”, afirmou.

Sarah ainda ressaltou que não esperava que a carta gerasse toda essa repercussão e agradeceu muito pelas doações recebidas: “Não tenho palavras para agradecer”, concluiu.

Colaboração para o UOL, em João Pessoa