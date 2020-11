Da assessoria – A Fundação FCCV realizou nesta quarta-feira (18) serviços de manutenção na Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisco Ary da Silveira, no bairro Cruzeirão, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. As ações realizadas tiveram o objetivo de melhorar a infraestrutura dos postos e proporcionar melhores condições para profissionais da saúde e para a população.

Além de um faxinaço, na UBS Raimundo Celso Lima Verde foram executados serviços de troca de torneira de pia, recuperação de ventilador da recepção queimado, manutenção em estofado de macas dos consultórios Médicos e enfermaria e troca de vidro quebrado do armário de medicamentos.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.