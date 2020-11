Da assessoria – A Fundação FCCV realizou nesta semana serviços de limpeza em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A limpeza realizada nos locais garantem mais segurança e um ambiente mais adequada para os serviços.

Esta atividade integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais, permitindo que as unidades de saúde tenham melhores condições de atendimento para os pacientes e de trabalho para os profissionais da saúde.

Na quarta-feira (18), os serviços foram realizados na UBS Pastor João Braz, no bairro João Alvez. Já na quinta-feira (19), as ações ocorreram nas UBSs José Matheus Arnaldo dos Santos, no bairro Miritizal; Francisco Souza dos Santos Zinho Santos, no Centro; e Geosete Coelho Mariano, no bairro Cruzeirinho.

Estas ações fazem parte do Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.