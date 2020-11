Existe um ditado popular que diz o seguinte: ” Deus ajuda quem cedo madruda”, foi baseado nesse contexto que o vereador Franciney Freitas, PP, foi um dos cinco vereadores reeleitos no segundo maior colegiado eleitoral do Estado do Acre, o município de Cruzeiro do Sul.

De acordo com os números oficiais repassados pela secretária da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, em seu primeiro mandato Franciney enviou mais de 2 mil documentos oficiais de seu gabinete e teve mais de 70% de suas indicações atendidas pelas gestões do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro e do atual prefeito Clodoaldo Rodrigues. Também foram apresentados e aprovados projetos e ante-projetos importantes para a sociedade cruzeirense. Dentres esses destacamos a projeto que torna obrigatório o atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados para os portadores de Autismo em Cruzeiro do Sul. Ressalta-se que cruzeiro do Sul é a primeira cidade do Estado a incluir a prioridade no atendimento às pessoas portadoras de Autismo no Acre.

Franciney também teve o ante-projeto que voltou como projeto de lei do Executivo aquele que obriga o município a isentar as taxas do Alvara de funcionamento das instituições filantrópicas existentes na cidade. Por fim, destacamos o projeto de lei que torna a região do segundo distrito, o bairro do Miritizal como região urbana da cidade de Cruzeiro do Sul.

No que tange indicações, foram mais de 1300 até o momento, e o trabalho do vereador Franciney foi focado na área de infraestrutura, onde destaca-se a abertura de ruas em diversos bairros, como por exemplo a rua Amazonas, no bairro do Cruzeirão e aberturas de novas ruas e de ramais em toda a cidade. Sendo concretizado mais de 70% dos pedidos expedidos por seu gabinete.

O grande diferencial de Franciney Freitas nessa legislatura é pedir, cobrar e acordar cedo para acompanhar de perto cada pedido solicitado através de seu gabinete, fiscalizando e conversando com a população durante o dia ou durante a noite.

O reconhecimento pelos trabalhos prestados à sociedade cruzeirense veio com a manutenção do mandato em uma câmara com 70% de renovação e uma ampliação em mais de 400 votos da população.

Franciney garantiu que o próximo mandato será de continuidade dos trabalhos e muita seriedade aos votos recebidos de cada eleitor.

“Quero agradecer aos 1031 eleitores que reconheceram nosso trabalho e deram o voto de confiança para a continuidade desse trabalho estamos realizando nesse mandato. Continuarei meu trabalho de cobrar e fiscalizar as melhorias para nossa sociedade. Continuarei acordado cedo e dormindo tarde buscando junto aos orgãos competentes a resolução de nossas indicações, concluiu o parlamentar.

Por: Jusce Oliveira