No momento do assalto, estavam na casa marido e mulher, de 55 e 54 anos, além de dois filhos, de 29 e 27 anos. Apesar do susto, nenhum deles ficou ferido.

“Eles reviraram a casa inteira, picharam as paredes com nome de uma facção, aterrorizaram minha família. Chegaram a passar a mão na minha irmã, mandaram ela fazer comida para eles comerem e também deram uns três tapas no meu irmão. Eles amarraram todo mundo e mandaram que ficassem deitados no chão, enquanto mexeram na casa”, contou um dos filhos do casal, que não estava em casa no momento do assalto e pediu para não ser identificado.

Por Iryá Rodrigues, G1 Acre