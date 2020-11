Grafiteiro Matias Souza e outros artistas desenham rostos de profissionais da saúde no PS — Foto: Arquivo pessoal

A cor avermelhada dos tijolos da fachada do Pronto-Socorro de Rio Branco, na capital acreana, foi substituída pelo verde, azul, branco, marrom, amarelo, traços e desenhos que formam os rostos de profissionais da saúde.

Os grafites estão sendo desenhados em duas estruturas do prédio com imagens de servidores que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus.

Uma das artes tem 23 metros de altura e nove metros de largura. A segunda está exposta em uma estrutura horizontal de oito metros de altura e 20 de largura. Segundo o grafiteiro Matias Souza, esse é o maior grafite do Acre.

Estrutura externa do PS ganhou cores com desenhos de rostos de profissionais da saúde do Acre — Foto: Pedro Devanir

O projeto é de Souza em parceria com o governo do estado. Além da unidade da capital, a ação coloriu com imagens de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, parteiras, entre outros profissionais, o Hospital de Campanha, da Mulher e da Criança e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul.

“Buscamos, juntamente com a direção do PS, ilustrar e representar alguns profissionais de diversas áreas aqui das unidades de saúde. Passaram por uma seletiva priorizando os mais antigos, aqueles que já têm um bom tempo de trabalho e estão representando os demais profissionais”, destacou o grafiteiro.

Artes

A equipe de Souza é composta por outros dois grafiteiros. A primeira arte, de 23 metros, foi iniciada há duas semanas. Nesta sexta-feira (19), a equipe trabalha no segundo grafite e planeja entregar em até 20 dias.

Painel deve ser concluído em até 20 dias, caso as chuvas não atrapalhem — Foto: Pedro Devanir

“Não posso nem falar em uma data específica de entrega porque estamos entrando no inverno, temos que parar se começar a chover. Mas, queremos em 20 dias entregar o painel todo prontinho. Painel é muito grande, a pandemia tem sido muito difícil para todos e é uma forma de homenagear esses profissionais”, contou.

Os desenhos contam com as bandeiras dos municípios expostas nas máscaras faciais dos profissionais. Essa seria uma forma de homenagear servidores de outras cidades que enfrentam a pandemia.

“Escolhemos o PS porque é a base central da saúde do Acre, é referência para todos os municípios e recebe diariamente pessoas com enfermidades. Decidimos homenagear justamente esses profissionais aqui”, definiu.

Por Aline Nascimento, G1 Acre