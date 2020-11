O governador Gladson Cameli realizou na noite desta quinta-feira, 19, uma visita surpresa às instalações do Instituto de Traumatologia do Acre (Into) onde fica o hospital de campanha exclusivo para atendimento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

Cameli tem externado preocupação com o avanço do número de casos da doença que voltou a crescer em todo o Brasil. No Acre, só na última semana foram registrados 1.374 novos casos, com uma média de 100 pessoas contaminando novas 107. E embora a rede pública de saúde ainda não esteja sobrecarregada, a rede privada já deu sinais de lotação de seus leitos clínicos.

Durante este momento do avanço da pandemia em todo o mundo, o governo do Acre, com o apoio do governo federal, realizou um investimento histórico na área de saúde pública, com a criação de 90 leitos de UTI e 352 leitos clínicos destinados ao combate da Covid-19, junto a dois hospitais de campanha, além do oferecimento atual de ampla testagem. Entretanto, mesmo com tamanho avanço em tão curto tempo, os cuidados pessoais e coletivos seguem necessários para que o sistema não corra risco de no futuro entrar em colapso.

Conversando com os profissionais de saúde e, principalmente, com os pacientes, Gladson Cameli relembrou a necessidade de todos adotarem o uso constante de máscara, limpeza das mãos e o distanciamento social para evitar o crescimento descontrolado de novos casos.

“Estou muito preocupado com a possibilidade de uma segunda onda da Covid-19 no Acre. Por isso fiz uma visita fora da agenda corriqueira para conversar com as pessoas no Into e pedir para que elas redobrem os cuidados. Tomando todos os cuidados necessários não precisaremos fechar o comércio. Neste momento não estou preocupado com política, mas com a saúde e bem-estar das pessoas e da economia acreana”, destacou o governador.

Pelas redes sociais, até mesmo pacientes que estavam em busca de atendimento no Into foram surpreendidos pela visita do governador. Uma das usuárias relatou: “Estive lá hoje para ser atendida, a espera é longa, e enquanto aguardava atendimento fui surpreendida pela sua visita. Elogiável sua atitude, chegou sem anunciar, sem fazer alarde da sua presença. Parabéns e minha gratidão pelo hospital construído em tão pouco tempo, que hoje é referência, e posso dizer que valeu o tempo de espera, pois fui muito bem atendida, profissionais de excelência”.