Com a pandemia da Covid-19, alguns serviços de saúde do Acre tiveram que ser reduzidos ou interrompidos para resguardar profissionais e pacientes. Com isso, o Centro Especializado em Reabilitação (CER), ligado à Assistência à Saúde do Estado, suspendeu os atendimentos presenciais, mas possibilitou que os serviços fossem oferecidos de forma remota.

No dia 20 de agosto os atendimentos presenciais retornaram e, agora, completando três meses, o CER já realizou 300 atendimentos, segundo sua gerente administrativa, Sneyla Santos.“Nós trabalhamos com reabilitação intelectual, auditiva e neuromotora. Ainda, atendemos pacientes ortopédicos e fazemos a estimulação precoce. Com a pandemia da Covid-19, também oferecemos a reabilitação cardiopulmonar aos pacientes que tiveram a doença”, relatou.

Esta semana foram retomados os atendimentos aos pacientes que fazem parte do Programa de Saúde Auditiva. “Agradecemos o esforço do governador Gladson Cameli em garantir que os serviços sejam restabelecidos com qualidade, segurança e rapidez, prezando pelas medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus”, destacou a secretária adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano.