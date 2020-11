Não satisfeitos com a decisão da direção do PODEMOS em seguir no segundo turno com Tião Bocalom, candidatos a vereadores pelo partido decidem seguir com Socorro Neri. A decisão foi tomada em reunião com o presidente municipal, deputado Jenilson Leite e dirigentes do PSB, nesta tarde, 20.

Halisson Rodrigo, que foi candidato a vereador pelo partido, disse que essa decisão foi apenas da direção, sem consultar os candidatos, “Não concordando com a decisão tomada pela diretoria do Podemos, em dar apoio ao Candidato Tião Bocalom, nós iremos permanecer em honrar com a coligação construída no início do pleito, nós iremos ficar com a prefeita Socorro Neri”.

“Nossa decisão é seguir com Socorro Neri, pois já fizemos esse compromisso lá no início e não vai ser agora que iremos quebrar essa confiança, esse atitude do partido não passou por todos, foi uma decisão de meia dúzia de pessoas”, disse Davi Almeida.

O Podemos é comandado pelo grupo do vereador Railson Correia e seu irmão, Raimundinho da Saúde. Railson foi candidato a reeleição, mas não conseguiu votos suficiente para voltar a Câmara de Vereadores, ficando apenas como suplente.