Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, aprova novo reajuste salarial dos parlamentares

Logo após as eleições municipais ocorridas no domingo (15), as Câmaras Municipais de Cruzeiro do Sul e Acrelândia resolveram aprovar reajustes em salários de prefeitos e vereadores. As medidas foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)