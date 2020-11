O prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues sancionou uma lei aprovada pelo plenário da Câmara Municipal, que fixa em R$ 10.129,00 mensais, os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para a próxima legislatura.

O novo salário compreende ao período de 01 de janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2024. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações próprias previstas no orçamento.

Logo após as eleições municipais ocorridas no domingo (15), as Câmaras Municipais de Cruzeiro do Sul e Acrelândia resolveram aprovar reajustes em salários de prefeitos e vereadores. As medidas foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE). Fonte: Contilnet