A Fundação FCCV realizou nesta semana serviços de melhoria e manutenção nas Escolas Municipais Artur Lebre II, na comunidade prainha do Rio Juruá, e Pantaleão Bussons, na comunidade de Valparaíso – Rio Juruá, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. As ações tiveram o objetivo de melhorar ainda mais a infraestrutura das unidades de ensino.

Na Escola Artur Lebre II, foram realizados serviços de pintura, troca de portas e janelas e reparos na cobertura e na rede elétrica da unidade. Já na Escola Pantaleão Bussons foram feitas ações de pintura, manutenção na cobertura, recuperação de portas e janelas, além de melhorias em toda a parte da madeira (sala de aula, refeitório, secretaria e cozinha).

Com a realização destes serviços, as unidades de ensino passaram a ter melhores condições para o processo de ensino e aprendizagem, com um ambiente ainda mais qualificado para profissionais da educação e alunos.