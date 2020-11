O Podemos é um dos paridos bem alojado na administração de Socorro Neri, pois o irmão do vereador Railson Correia (derrotado neste pleito), ocupa a presidência do SAERB e muitos outros indicados ocupam espaços em vários setores da gestão.

Segundo o dirigente municipal Otoniel Silva, o movimento para romper com Socorro nos 49 do segundo tempo foi feito pelo vereador eleito Pastor Arnaldo Barros e prontamente atendido pela direção municipal e estadual da sigla.

Através dessa mensagem a prefeita Socorro Neri ficou sabendo da saída;

Boa noite prefeita!!

Quero agradecer pela parceria que tivemos durante todos esses anos e dizer à senhora que o partido PODEMOS resolveu apoiar no segundo turno a candidatura do Tião Bocalom. Não está sendo fácil para mim tomar essa decisão, mas buscamos trabalhar em conjunto as decisões dos componentes do partido. Desejo sorte e sucesso à senhora. Que Deus a abençoe.