Após o encontro entre o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Jenilson Leite e os Deputados Estaduais Edvaldo Magalhães e Cadmiel Bomfim, com os aprovados no concurso da PM, o Governador do Acre, Gladson Cameli, garantiu que todos que estão no cadastro de reserva serão contratados em fevereiro de 2021.

Em desdobramento da reunião que ocorreu na manhã de ontem com os deputados, uma comissão reuniu-se com os Procuradores João Paulo Setti e Cristovam Moura, juntamente com os deputados para dialogarem com o intuito de buscar formas legais para a contratação dos aprovados.

“A Aleac, desde o início vem fazendo essa intermediação com os aprovados, tivemos uma reunião em Tarauacá e ontem na Assembleia tivemos outra para tentar achamos uma solução legal”, disse o deputado Jenilson Leite. Jenilson ainda acrescentou que na condição de presidente da casa irá por em andamento uma Audiência Pública.

“Nós iremos iniciar uma Audiência Pública com os aprovados e o Governo do Acre para traçar caminhos legais para a contratação imediata dos aprovados, pois com o aumento do efetivo no Acre, quem ganha é a população com mais segurança nas ruas”. O deputado Jenilson Leite ainda acrescentou que quem ganha é a população do Acre.

O concurso da PM-AC foi lançado em março de 2017, com 250 vagas para o cargo de soldado combatente no nível médio e técnico.

A validade do concurso da PM era de seis meses, a contar da divulgação do resultado final do certame que ocorreu em junho de 2018. Porém, o prazo foi prorrogado por mais dois anos no mesmo mês por intermediação do deputado Jenilson, menos de dez dias depois.